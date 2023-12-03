Архнадзор: Разрушение Немецкой слободы перекидывается в Покровское-Рубцово

18 декабря — Mossovetinfo.ru — «Галс-Девелопмент» сносит четыре фабричных владения на бывшей Ирининской улице (Фридриха Энгельса, 56-62) для строительства трех высотных зданий. Застройщик ссылается на то, что так же делают соседи - МГТУ имени Баумана. Об этом соощает Общественное движение «Архнадзор».



«Среди сносимых - дом фабриканта Михаила Федоровича Ясашнова (№ 56), в котором размещался старообрядческий храм Великомученицы Екатерины. Так три года назад МГТУ снесло дом Училища имени принца Ольденбургского с церковью Александра Невского в Бригадирском переулке. Зло ссылается на зло. Разрушение Немецкой слободы перекидывается в Покровское-Рубцово», - сообщает «Архнадзор».



«Улица Фридриха Энгельса — исторически Ирининская (Иринская) улица, по располагающейся на ней церкви Ирины Великомученицы в Покровском. Берущая начало от Немецкого рынка улица представляет собой один из наиболее сохранившихся фрагментов исторической Москвы благодаря расположению в стороне от крупных транспортных магистралей. Большая часть зданий на ней возникли в XIX — начале XX века, сохранились с некоторыми перестройками советского периода и до сих пор формируют фронт застройки. Сносится один из самых цельных фрагментов этой застройки, представленный преимущественно промышленным наследием», - сообщает «Архнадзор».



«Власти города давно перестали обращать внимание на такие “пустяки”, как регулирование высотных параметров в лучах видимости ценных градоформирующих объектов. Иначе не объяснить согласование нового объекта высотой в 27 (!!!) этажей в двух-пятиэтажной застройке.



По сути, историческая среда квартала и нескольких прилегающих будет просто уничтожена размещением трех объектов с такими объемно-пространственными параметрами», - отмечает «Архнадзор».