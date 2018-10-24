24 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 24 октября, в Москве ожидается резко падение атмосферного давления.



По прогнозам синоптиков, давление в столице упадет до 725 миллиметров ртутного столба и достигнет «барического дна».



Такое резкое падение давление может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Они могут испытывать дискомфорт.