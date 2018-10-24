24 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 24 октября, в Москве ожидается резко падение атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, давление в столице упадет до 725 миллиметров ртутного столба и достигнет «барического дна».
Такое резкое падение давление может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Они могут испытывать дискомфорт.
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