29 июля. Mossovetinfo.ru – При поездке в Турцию россиянам лучше приобретать расширенную страховку, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.



По словам Ломидзе, в аэропортах Турции после высадки из самолета и перед паспортным контролем проводят проверку на наличие симптомов коронавируса. В случае выявления симптомов, человека, а также всех, кто летел рядом с ним в самолете, отправляют в платный обсерватор. Также могут принять решение предоставить возможность сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропорту. Тестирование также платное.



Рекомендуется не экономить на страховке, так как одни сутки пребывания в обсерваторе могут стоить до 100 евро, за обязательные две недели может получиться весьма значимая сумма.