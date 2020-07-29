29 июля. Mossovetinfo.ru – При поездке в Турцию россиянам лучше приобретать расширенную страховку, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
По словам Ломидзе, в аэропортах Турции после высадки из самолета и перед паспортным контролем проводят проверку на наличие симптомов коронавируса. В случае выявления симптомов, человека, а также всех, кто летел рядом с ним в самолете, отправляют в платный обсерватор. Также могут принять решение предоставить возможность сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропорту. Тестирование также платное.
Рекомендуется не экономить на страховке, так как одни сутки пребывания в обсерваторе могут стоить до 100 евро, за обязательные две недели может получиться весьма значимая сумма.
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