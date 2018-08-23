Другие материалы
-
Общество
23.08.2018, 11:23
Август 2018 года может войти в тройку самых теплых в Москве за последние 70 лет
23 августа. Mossovetinfo.ru – Август 2018 года может войти в тройку самых теплых в Москве за последние 70 лет, сообщает центр погоды «Фобос». В настоящее время средняя температура за прошедши...
-
Общество
23.08.2018, 09:35
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за два месяца
23 августа. Mossovetinfo.ru – Ночь с 22 на 23 августа стала самой холодной в Москве за два месяца, сообщает центр погоды «Фобос». По данным синоптиков, ночью в Москве была зафиксирована темпе...
-
Общество
23.08.2018, 08:11
Какая погода ожидается в Москве 23 августа
23 августа. Mossovetinfo.ru – Ясная, комфортная погода ожидается в Москве в четверг, 23 августа, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня в Москве преимущественно солнечно, без осадков. Т...