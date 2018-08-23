23 августа. Mossovetinfo.ru – Август 2018 года может войти в тройку самых теплых в Москве за последние 70 лет, сообщает центр погоды «Фобос».



В настоящее время средняя температура за прошедшие дни августа в Москве составляет 20 градусов тепла. Это более чем на 2 градуса превышает климатическую норму. И по прогнозам синоптиков, в оставшиеся дни августа в столице также ожидается теплая погода.



В настоящее время тройку самых теплых московских августов составляют август 2007 года (средняя температура +20,2), август 1972 года (+20,6) и август 2010 года (+21,8). Учитывая прогнозы синоптиков, август 2018 года может войти в тройку.