11 октября. Mossovetinforu – Бабье лето сохранится в Москве еще в течение недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в течение недели в дневное время воздух в Москве будет прогреваться до 12-14 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. Погода будет преимущественно ясной, без осадков.
Сообщается, что с начала осени средняя температура воздуха в Москве превышает норму на 3,1 градуса.
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