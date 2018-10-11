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Общество     11.10.2018 14:02

Бабье лето продлится в Москве еще неделю

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Теги:  погода 

11 октября. Mossovetinforu – Бабье лето сохранится в Москве еще в течение недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в течение недели в дневное время воздух в Москве будет прогреваться до 12-14 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. Погода будет преимущественно ясной, без осадков.

Сообщается, что с начала осени средняя температура воздуха в Москве превышает норму на 3,1 градуса.


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Теги: 
погода 

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