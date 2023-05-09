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Общество
10.05.2023, 12:17
Бахрушинский оцифровал фронтовые дневники театров
10 мая - Mossovetinfo.ru - Бахрушинский театральный музей завершил постраничную оцифровку всех фронтовых дневников т...
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Общество
09.05.2023, 10:28
ЗВО: Салют в Москве 9 мая 2023 года начнется в 22:00 по мск на 16 точках и продлится 10 минут (места салюта)
Москва. 9 мая. Mossovetinfo.ru - Праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся...
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Общество
09.05.2023, 08:28
Четвёртую ночь подряд в столичном регионе наблюдались заморозки
9 мая - Mossovetinfo.ru - "Как и ожидалось, в столичном регионе четвёртую ночь подряд наблюдались заморозки" - холоднее ...