Бахрушинский оцифровал фронтовые дневники театров

10 мая - Mossovetinfo.ru - Бахрушинский театральный музей завершил постраничную оцифровку всех фронтовых дневников театров, хранящихся в музее, сообщили ИА МОССОВЕТ в Отделе по связям с общественностью ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина.



«В нашем фонде таких дневников - 21 книжка. Эти документы помогают сохранить правду о Великой Отечественной войне», - приводятся в сообщении слова заведующей архивно-рукописным отделом Бахрушинского музея Елены Неботовой.



В собрании Бахрушинского музея хранится больше 1300 документов о деятельности фронтовых бригад и театров в годы Великой Отечественной войны. Особый интерес представляют дневники театра на фронте, которые внешне напоминают журнал боевых действий - темно-красные книжки цвета офицерских удостоверений в коленкоровом переплете, в специальном кармашке – карандаш и запасная бумага.



Создание цифровых копий позволит сохранить музейные оригиналы и сделать коллекцию театрального наследия доступной как для работы ученых и исследователей, так и для широкой аудитории. Информация о них и титульные изображения загружены в единый учетный документ музейного фонда Российской Федерации – Госкаталог.РФ.