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Общество     10.05.2023 12:17

Бахрушинский оцифровал фронтовые дневники театров

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Теги:  музей  Бахрушинский  архивы  оцифровка 

10 мая - Mossovetinfo.ru - Бахрушинский театральный музей завершил постраничную оцифровку всех фронтовых дневников театров, хранящихся в музее, сообщили ИА МОССОВЕТ в Отделе по связям с общественностью ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина.

«В нашем фонде таких дневников - 21 книжка. Эти документы помогают сохранить правду о Великой Отечественной войне», - приводятся в сообщении слова заведующей архивно-рукописным отделом Бахрушинского музея Елены Неботовой.

В собрании Бахрушинского музея хранится больше 1300 документов о деятельности фронтовых бригад и театров в годы Великой Отечественной войны. Особый интерес представляют дневники театра на фронте, которые внешне напоминают журнал боевых действий - темно-красные книжки цвета офицерских удостоверений в коленкоровом переплете, в специальном кармашке – карандаш и запасная бумага.

Создание цифровых копий позволит сохранить музейные оригиналы и сделать коллекцию театрального наследия доступной как для работы ученых и исследователей, так и для широкой аудитории. Информация о них и титульные изображения загружены в единый учетный документ музейного фонда Российской Федерации – Госкаталог.РФ.


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Теги: 
музей  Бахрушинский  архивы  оцифровка 

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