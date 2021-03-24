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Общество     24.03.2021 10:58

Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел в Москве

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Теги:  СК РФ  выставка  проверка  Александр Бастрыкин 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести правовую проверку в отношении организаторов выставки человеческих тел и органов, открывшейся в Москве 12 марта, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Выставка Body Worlds открылась в павильоне № 21 на ВДНХ. Пресс-служба ВДНХ сообщила, что выставка является частной и организаторы сами определяют ее содержание и экспонаты.

Открытие выставки вызвало большой общественный резонанс. Неоднократно высказывались мнения, что выставка «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих».

Кроме того, в сети появилась петиция, с требованием закрыть выставку

Глава СК РФ поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству.

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Карта места

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Теги: 
СК РФ  выставка  проверка  Александр Бастрыкин 

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