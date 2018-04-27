Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Акция «Бессмертный полк» в очередной раз пройдет по всей России 9 мая.



В Москве шествие «Бессмертного полка» начнется в 15:00 от станции метро «Динамо» и пройдет по Ленинградскому проспекту и Тверской улице в сторону Кремля.



По всему маршруту движение транспорта будет перекрыто. Кроме участка Ленинградского проспекта, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц, будут перекрыты Моховая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные и Большой Москворецкий мост.