6 апреля. Mossovetinfo.ru – Более семи тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность в Москве на Пасху. Об этом сообщали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.



Открытые площадки праздничных мероприятий заблаговременно обследуют. Кроме того, будут организованы контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.



Пасхальные богослужения пройдут в Москве в ночь на 8 января.