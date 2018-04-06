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Общество
06.04.2018, 14:45
Безопасность на Пасху: в Москве будут работать более 7000 человек
6 апреля. Mossovetinfo.ru – Более семи тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность в Москве на Пасху. Об этом сообщали в департаменте региональной безопасности и противодейс...
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Общество
06.04.2018, 13:39
В Москве откроют музей Достоевского
6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве появится музей достоевского, его откроют в 2012 году – к 200-летию писателя. Как сообщил в своем микроблоге в Twitter министр культуры РФ Владимир Мединс...
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Общество
06.04.2018, 12:05
Кинотеатры «Москино» запустят утренние показы мультфильмов
6 апреля. Mossovetinfo.ru - Сеть кинотеатров «Москино» и киностудия «Союзмультфильм» запускают ежемесячную программу показов для детей — «Союзмульткино». Об этом сообщается на портале мэра Москвы...