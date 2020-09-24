24 сентября. Mossovetinfo.ru - Российские бизнесмены из общественной организации «Деловая Россия» предложили способ снизить плату населения на 10-15% с 2022 года, сообщают «Известия».
Для этого предлагается усовершенствовать концепцию Расширенной ответственности предпринимателей (РОП). Письмо с предложениями уже направлено в правительство.
Среди предлагаемых мер - обязать производителей отвечать за утилизацию 100% их продукции, а также переложить ответственность за переработку упаковки на ее производителей. По данным издания, с последним предложением согласились в Российском союзе промышленников и предпринимателей.
В настоящее время производители оплачивают утилизацию 10-20% своей продукции через оплату экологического сбора. В общей сложности в рамках оплаты экосбора компании оплачивают около 2,3 миллиарда рублей в год. В тоже время население платит за вывоз мусора порядка 190 миллиардов рублей в год.
Введение обязательной переработки 100% продукции заставит производителей собирать вторсырье у населения. Соответственно в дальнейшем сами компании должны будут платить региональным операторам за вывоз мусора. На эту сумму сократятся расходы населения.
Кроме того, по мнению экспертов, необходимо стимулировать людей увеличивать сбор вторсырья и дать им право оплачивать вывоз смешанных отходов. Чем больше будет собираться вторсырья, тем меньше будет стоимость вывоза смешанных отходов, снижение этой статьи за 5 лет может достигнуть 50% от нынешней стоимости вывоза мусора.
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