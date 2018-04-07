7 апреля. Mossovetinfo.ru – Благодатный огонь доставлен специальным рейсов из Иерусалима в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.



Самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) приземлился в аэропорту Внуково-1. Огонь привезен в особых лампадах.



Огонь передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.



По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья.