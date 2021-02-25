Более 100 тысяч человек за 5 часов приняли участие в голосовании по установке памятника на Лубянке

25 февраля. Mossovetinfo.ru – За первые пять часов в голосования по вопросу установки памятника на Лубянке в нем приняли участие более 100 тысяч человек, следует из данных портала «Активный гражданин».



Голосование по вопросу о том, какой памятник установить на Лубянке, стартовало на портале «Активный гражданин» в четверг, 25 февраля. На выбор предлагается два варианта: полководец и великий князь Александр Невский и революционер, создатель и первый руководитель ВЧК Феликс Дзержинский.



По данным портала на 15:15 за установку памятника Александру Невскому проголосовали 52 055 человек, за памятник Дзержинскому - 49 659.