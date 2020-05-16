16 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за последние сутки от коронавируса умер 71 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице скончались 1503 человека.
По данным на утро 16 мая, всего в столице выявлено 138 969 случаев заболевания. Вылечились 26 032 человека.
В России зафиксировано 272 043 случая заражения коронавирусом.
23:06 Общество Более 1,5 тысячи человек умерли от коронавируса в Москве
21:10 Город (Москва и область) Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок риском спекуляций
19:34 В России Невыплатой "коронавирусных" надбавок работников скорой помощи в Армавире занялась прокуратура
16:27 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о возможных сроках снятия ограничений из-за коронавируса
15:10 Происшествия СК проводит допрос подозреваемых в размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга
13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня
22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей