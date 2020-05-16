16 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за последние сутки от коронавируса умер 71 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице скончались 1503 человека.



По данным на утро 16 мая, всего в столице выявлено 138 969 случаев заболевания. Вылечились 26 032 человека.



В России зафиксировано 272 043 случая заражения коронавирусом.