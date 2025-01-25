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Общество
02.02.2025, 12:43
Более 2000 человек внесены в списки утративших связь с родственниками в Курской области
2 февраля — Mossovetinfo.ru —Комитет региональной безопасности Курской области уточнил информацию о количестве жи...
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Общество
28.01.2025, 15:19
Премьер Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов
27 января — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов, он со...
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Общество
25.01.2025, 16:54
Материалы о присвоении Герою Советского Союза Б.В.Кравцову звания Почетный гражданин города внес в МГД Собянин
25 января — Mossovetinfo.ru — Необходимые материалы и проект постановления «О присвоении звания «Почетный граждани...