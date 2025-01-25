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Общество     02.02.2025 12:43

Более 2000 человек внесены в списки утративших связь с родственниками в Курской области

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Теги:  Курская область  СВО  утратившие связь с родственниками  список  верификация 

2 февраля — Mossovetinfo.ru —Комитет региональной безопасности Курской области уточнил информацию о количестве жителей региона, утративших связь с родственниками после сверки свыше 10 различных списков. В списках установлено трехкратное дублирование записей. Сейчас в списке более 2000 граждан, сообщило правительство Курской области.

Также сообщается, что сверка данных и уточнение списка продолжается. В ближайшее время планируется заседание рабочей группы по формированию единого перечня, которая создана врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На заседание будет вынесен уточненный и верифицированный список, после чего его разместят на официальных ресурсах Курской области.

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Теги: 
Курская область  СВО  утратившие связь с родственниками  список  верификация 

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