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Общество     17.06.2019 14:24

Более 200 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты Мосгордумы

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Теги:  выборы в Мосгордуму-2019  выборы  кандидаты 

17 июня. Mossovetinfo.ru – За первую неделю приема документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы, свои кандидатуры выдвинули 203 человека, сообщает пресс-служба Мосгоризибркома.

Сообщается, что более 160 кандидатов – самовыдвиженцы, остальные выдвинуты различными политическими партиями. Треть кандидатов представляет непарламентские партии.

Избирательная компания в Москве стартовала 6 июня. Чтобы начать сбор подписей в свою поддержку, кандидатам необходимо открыть избирательный счет и оплатить изготовление подписных листов. После этого сбор подписей возможен до 5 июля включительно. Самовыдвиженцы и кандидаты от непарламентских партий должны собрать не менее 3% подписей от общего числа избирателей округа, в котором они выдвигаются. Кандидаты от парламентских партий собирать подписи не требуется.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.


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Теги: 
выборы в Мосгордуму-2019  выборы  кандидаты 

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