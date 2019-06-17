17 июня. Mossovetinfo.ru – За первую неделю приема документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы, свои кандидатуры выдвинули 203 человека, сообщает пресс-служба Мосгоризибркома.



Сообщается, что более 160 кандидатов – самовыдвиженцы, остальные выдвинуты различными политическими партиями. Треть кандидатов представляет непарламентские партии.



Избирательная компания в Москве стартовала 6 июня. Чтобы начать сбор подписей в свою поддержку, кандидатам необходимо открыть избирательный счет и оплатить изготовление подписных листов. После этого сбор подписей возможен до 5 июля включительно. Самовыдвиженцы и кандидаты от непарламентских партий должны собрать не менее 3% подписей от общего числа избирателей округа, в котором они выдвигаются. Кандидаты от парламентских партий собирать подписи не требуется.



Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.