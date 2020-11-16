16 ноября. Mossovetinfo.ru – Отменой новогодних гуляний в Москве огорчены 32% горожан, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».



В тоже время 36% опрошенных заявили, что не принимали участия в гуляниях раньше и не планировали принимать участие в наступающем году.



О необходимости поменять свои планы на новогодние праздники в связи с отменой новогодних и рождественских гуляний сообщили 30% москвичей. В тоже время 70% опрошенных заявили, что несмотря на отмену гуляний, их планы на новогоние праздники не изменились.



30% горожан считают, что в качестве компенсации за отмену новогодних гуляний необходимо продлить дни новогодних праздников. 17% предлагают продлить их на 2 недели, 13% считают, что достаточно будет нескольких дней.



В тоже время 53% считают, что продлять новогодние праздники не нужно, 17% заявили, что новогодние праздники нужно сократить.



Мэр Москвы Сергей Собянин, в своем интервью Первому каналу 11 ноября заявил, что власти Москвы приняли решение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой запретить проведение массовых новогодних и рождественских мероприятий.