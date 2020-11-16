 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     16.11.2020 10:14

Более 30% москвичей огорчены отменой новогодних гуляний - опрос

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Новый год  праздники  гуляния 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – Отменой новогодних гуляний в Москве огорчены 32% горожан, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В тоже время 36% опрошенных заявили, что не принимали участия в гуляниях раньше и не планировали принимать участие в наступающем году.

О необходимости поменять свои планы на новогодние праздники в связи с отменой новогодних и рождественских гуляний сообщили 30% москвичей. В тоже время 70% опрошенных заявили, что несмотря на отмену гуляний, их планы на новогоние праздники не изменились.

30% горожан считают, что в качестве компенсации за отмену новогодних гуляний необходимо продлить дни новогодних праздников. 17% предлагают продлить их на 2 недели, 13% считают, что достаточно будет нескольких дней.

В тоже время 53% считают, что продлять новогодние праздники не нужно, 17% заявили, что новогодние праздники нужно сократить.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в своем интервью Первому каналу 11 ноября заявил, что власти Москвы приняли решение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой запретить проведение массовых новогодних и рождественских мероприятий.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Новый год  праздники  гуляния 

Возврат к списку

Лента новостей

10:14 Общество Более 30% москвичей огорчены отменой новогодних гуляний - опрос

17:29 Другое Fan ID: что такое система идентификации болельщиков и когда ее введут

12:00 Город (Москва и область) За сутки в Москве выявлен 6 271 случай коронавируса, в РФ - 22 572

23:45 Город (Москва и область) В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом- штаб

19:13 Город (Москва и область) Блокировку соцкарты в Подмосковье можно оспорить через «Добродел»

Актуальные материалы

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru