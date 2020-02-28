28 февраля. Mossovefinfo.ru – О своем твердом решении принять участие в голодании по поправкам в Конституцию заявили 31% россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного Фондом общественное мнение (ФОМ).



В целом, о своем намерении принять участие в голосовании заявили 64% респондентов. Помимо тех, кто твердо намерен принять участие в голосовании, 20% опрошенных заявили, что вероятнее всего примут в нем участие, еще 13% - что скорее примут, чем не примут. 25% опрошенных не собираются голосовать по поправкам в Конституцию. Из них 13% заявили, что точно не пойдут голосовать, 6% вероятнее всего не примут участие в голосовании, еще 6% - скорее не примут, чем примут.



Отвечая на вопрос поддерживают ли они идею сделать день голосования выходным, 68% респондентов ответили утвердительно, 13% высказались против. Планируется, что голосование пройдет в среду, 22 апреля и день голосования будет объявлен выходным. Соответствующая поправка в проект закона о голосовании по поправкам в Конституцию была внесена в Госдуму в четверг, 27 февраля.