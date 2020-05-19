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Общество     19.05.2020 09:50

Более 31 тысячи человек вылечилось от коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус 

19 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве от коронавируса за сутки вылечились 2583 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Всего в столице от коронавирусной инфекции вылечились 31 496 человек.


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Теги: 
коронавирус 

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