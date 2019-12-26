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Общество     26.12.2019 09:52

Более 40% россиян назвали изменения в пенсионной системе событием года - опрос

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Теги:  пенсионная реформа  лесные пожары  Крымский мост  опрос 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Главным событием 2019 года 44% россиян считают последствия изменений в пенсионной системе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Также среди самых важных событий уходящего года участники опроса назвали лесные пожары в Сибири (38%), наводнение в Иркутской области (30%), открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту (29%) и действия российских войск в Сирии (24%).

Опрос проводился с 12 по 18 декабря, респонденты могли дать более одного ответа.


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Теги: 
пенсионная реформа  лесные пожары  Крымский мост  опрос 

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