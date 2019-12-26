26 декабря. Mossovetinfo.ru – Главным событием 2019 года 44% россиян считают последствия изменений в пенсионной системе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».



Также среди самых важных событий уходящего года участники опроса назвали лесные пожары в Сибири (38%), наводнение в Иркутской области (30%), открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту (29%) и действия российских войск в Сирии (24%).



Опрос проводился с 12 по 18 декабря, респонденты могли дать более одного ответа.