26 декабря. Mossovetinfo.ru – Главным событием 2019 года 44% россиян считают последствия изменений в пенсионной системе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Также среди самых важных событий уходящего года участники опроса назвали лесные пожары в Сибири (38%), наводнение в Иркутской области (30%), открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту (29%) и действия российских войск в Сирии (24%).
Опрос проводился с 12 по 18 декабря, респонденты могли дать более одного ответа.
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