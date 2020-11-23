Более 5000 человек вылечилась от коронавируса за сутки в Москве

23 ноября. Mossovetinfo.ru — В Москве за сутки от коррнавируса вылечились более 5000 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.



В столице выздоровели ещё 5064 пациента. Всего число людей, вылечившихся в Москве от коронавируса, увеличилось до 410 641.



За последние сутки в столице скончался 72 человек с коронавирусом. Всего в городе от коронавируса умерли 8308 человек.