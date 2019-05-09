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Общество     09.05.2019 16:39

Более 500 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка»

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Теги:  Бессмертный полк  9 мая  День Победы 

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мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в 14:00 9 мая началась акция «Бессмертный полк». Колонна стартовала от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту в сторону Кремля.

По данным пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в шествии принимают участие более 500 тысяч человек. В акции приняли участите президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.


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Карта места

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Теги: 
Бессмертный полк  9 мая  День Победы 

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