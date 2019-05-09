мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в 14:00 9 мая началась акция «Бессмертный полк». Колонна стартовала от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту в сторону Кремля.



По данным пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в шествии принимают участие более 500 тысяч человек. В акции приняли участите президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.