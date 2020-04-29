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Общество     29.04.2020 13:16

Более 60% россиян готовы привиться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной - опрос

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Теги:  коронавирус  вакцинация  опрос 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 60% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, следует из данных опроса, проведенного Антикризисным социологическим центром.

По данным опроса готовность сделать прививку в случае бесплатного вакцинирования выразили 63% опрошенных. В тоже время 24% респондентов не собираются вакцинироваться от коронавируса, а 13% еще не определились с решением.

Кроме того, 16% опрошенных считают, что тест на коронавирус необходимо делать даже если нет никаких симптомов заражения, 38% респондентов готовый пройти тестирование, если оно будет бесплатным, 39% считают, что нет необходимости проходить тестирование, если отсутствуют симптомы заболевания.

На 29 апреля в России выявлено 99 399 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 10 286 человек, скончались 972 человека.


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Теги: 
коронавирус  вакцинация  опрос 

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