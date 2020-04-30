30 апреля. Mossovetinfo.ru – Предстоящие майские данные намерены провести дома 73% россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru.



Количество россиян, которые решили остаться на майские праздники дома в полтора раза больше, чем в 2019 году.



10% россиян заявили, что проведут майские праздники на работе, еще 7% намерены поехать на дачи.



28 апреля президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за распространения коронавируса, до 11 мая включительно.



На 30 апреля в России выявлено уже 106 498 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 11 619 человек, скончались 1073 человека.