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Общество     30.04.2020 14:13

Более 70% россиян проведут майские праздники дома - опрос

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Теги:  коронавирус  майские праздники  самоизоляция  опрос 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Предстоящие майские данные намерены провести дома 73% россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru.

Количество россиян, которые решили остаться на майские праздники дома в полтора раза больше, чем в 2019 году.

10% россиян заявили, что проведут майские праздники на работе, еще 7% намерены поехать на дачи.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за распространения коронавируса, до 11 мая включительно.

На 30 апреля в России выявлено уже 106 498 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 11 619 человек, скончались 1073 человека.


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Теги: 
коронавирус  майские праздники  самоизоляция  опрос 

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