11 мая. Mossovetinfo.ru – Более четырех тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего за сутки выздоровело 4032 пациента. Таким образом, количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822.
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