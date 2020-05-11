11 мая. Mossovetinfo.ru – Более четырех тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего за сутки выздоровело 4032 пациента. Таким образом, количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822.