3 декабря. Mossovetinfo.ru – Отмену новогодних гуляний по всей стране из-за коронавируса поддерживает 51% россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».



В тоже время 24% респондентов считают, что новогодние мероприятия и массовые гуляния нужно отменить только в отдельных регионах. 20% считают неправильным решение отменить новогодние гуляния, так как это может усилить подавленное настроение людей.



86% россиян не собираются менять свои планы на Новый год, даже если в их регионе отменят массовые мероприятия и новогодние гуляния. 12% готовы скорректировать планы, 2% затруднились с ответом