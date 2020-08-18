18 августа. Mossovetinfo.ru – В период пандемии коронавируса на удаленный режим работы перешли 54% российских компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) НИУ ВШЭ и Microsoft в России.
Исследование проводили среди российских компаний из разных сфер экономики - ИТ, ритейл, производство, образование, финансы, банковское дело, страхование и другие.
Отмечается, что до пандемии коронавируса, удаленный режим работы использовали менее 1% российских компаний, однако с весны 2020 года на «удаленку» перешли более половины из них. Еще 8% предприятий и компаний не переходили на удаленный режим работы, но были вынуждены полностью изменить бизнес-процессы.
81% опрошенных выразили мнение, что пандемия коронавируса окажет серьезное влияние на деятельность предприятий и компаний в долгосрочной перспективе. В частности, 47% респондентов считают, что удаленная работа станет одним из общепринятых форматов работы. 41% считает, что вырастет электронный документооборот в общении с клиентами, 33% считают, что вырастет дистанционное взаимодействие с клиентами, 26% ожидают увеличения использования электронных цифровых подписей и биометрии.
Кроме того, ожидается рост числа встреч и мероприятий, проводимых в онлайн-режиме.
В тоже время респонденты заявили, что полный переход компаний на «удаленку» маловероятен, на такой режим работы перейдет лишь часть сотрудников.
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