6 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки госпитализировано 1 049 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также сообщается, что в настоящее время в больницах Москвы 253 пациента находятся на аппаратах ИВЛ.



Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Москве было выявлено 4 082 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным количеством с 14 июля.