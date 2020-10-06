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Общество     06.10.2020 11:23

Более тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

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Теги:  коронавирус  госпитализация 

6 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки госпитализировано 1 049 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также сообщается, что в настоящее время в больницах Москвы 253 пациента находятся на аппаратах ИВЛ.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Москве было выявлено 4 082 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным количеством с 14 июля.


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Теги: 
коронавирус  госпитализация 

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