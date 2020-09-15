15 сентября. Mossovetinfo.ru - Большинство россиян не одобряют практику выплаты части зарплаты «в конверте», следует из данных опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
По данным опроса, против «серых» зарплат выступают 67% опрошенных. Из них 27% не нравится то, что таким образом сокращаются пенсионные накопления, 18% заявили, что это идет во вред государству, 9% назвали такой способ получения зарплаты незаконным, 8% считают, что таким образом работодатели получают возможность обманывать работников, 3% недовольны сокращенными социальными отчислениями.
Также среди причин, по которым граждане не одобряют «серую» зарплату, респонденты назвалисложности с получением кредитов, то, что зарплата «в конверте» не учитывается при исчислении трудового стажа, меньшую оплату по больничным листам, сокращение возможностей защищать свои права и другие.
При этом, 18% респондентов поддерживают получение зарплаты «в конвертах». В качестве причин такого мнения они назвали слишком высокие налоги, которых «серая» зарплата позволяет избежать, низкие официальные зарплаты, которые дополнительные выплаты позволяют увеличить, мнение, что государство действует в своих интересах, не оказывая полноценной социальной поддержки гражданам, и ряд других причин.
Еще 5% респондентов заявили, что вопрос получения «серой» зарплаты им безразличен.
В том, что некоторые люди получают часть зарплаты «в конвертах» 43% респондентов считают виновным государство, которое устанавливает слишком высокие налоги. В тоже время 40% опрошенных назвали виноватыми в такой ситуации работодателей, которые не хотят платить налоги.
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