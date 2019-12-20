Другие материалы
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Общество
23.12.2019, 15:58
Большинство россиян планирует провести новогодние каникулы дома
23 декабря. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян собирается провести новогодние каникулы дома, следует из данных исследования портала superjob.ru. В кругу семьи намерены встретить новый год...
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Общество
23.12.2019, 09:01
Какой будет погода в Москве на неделе с 23 по 29 декабря
23 декабря. Mossovetinfo.ru – Переменчивая, неустойчивая погода ожидается в Москве в последнюю неделю декабря, сообщает центр погоды «Фобос». В первой половине недели в Москве ожидается пасму...
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Общество
20.12.2019, 11:15
Погода в Москве будет переменчивой в выходные, 21 и 22 декабря
20 декабря. Mossovetinfo.ru – Переменчивая погода ожидается в Москве в предстоящие выходные 21 и 22 декабря, сообщает центр погоды «Фобос». В субботу, 21 декабря в Москве ожидается относитель...