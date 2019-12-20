Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     23.12.2019 15:58

Большинство россиян планирует провести новогодние каникулы дома

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Новый год  каникулы  опрос 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян собирается провести новогодние каникулы дома, следует из данных исследования портала superjob.ru.

В кругу семьи намерены встретить новый год и провести новогодние каникулы 38% опрошенных. 9% респондентов намерены встретить Новый год в гостях, 5% планируют поехать на дачи.

4% опрошенных собираются встретить Новый год в поездах по России, 1% - в заграничных поездках. Самыми популярными маршрутами для зарубежных поездок в новогодние праздники стали Италия, Финляндия, США, Индия и Таиланд.

При этом, 16% респондентов намерены в новогодние праздники работать.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Новый год  каникулы  опрос 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:27 Происшествия Власти Москвы предупредили о появлении нового вида мошенничества

15:58 Общество Большинство россиян планирует провести новогодние каникулы дома

15:45 Город (Москва и область) Открыт первый участок автодороги Марьино - Саларьево

14:58 В России Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

14:22 Город (Москва и область) С 25 декабря в центре Москвы начнется перекрытие улиц

Актуальные материалы

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru