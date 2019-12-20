23 декабря. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян собирается провести новогодние каникулы дома, следует из данных исследования портала superjob.ru.



В кругу семьи намерены встретить новый год и провести новогодние каникулы 38% опрошенных. 9% респондентов намерены встретить Новый год в гостях, 5% планируют поехать на дачи.



4% опрошенных собираются встретить Новый год в поездах по России, 1% - в заграничных поездках. Самыми популярными маршрутами для зарубежных поездок в новогодние праздники стали Италия, Финляндия, США, Индия и Таиланд.



При этом, 16% респондентов намерены в новогодние праздники работать.