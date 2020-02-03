3 февраля. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян поддерживают предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Сообщается, что наибольшее одобрение вызвали предложения Путина, касающиеся социальной сферы. Так, предложение закрепить в Конституции пункт о регулярной индексации пенсий и пособий поддержал 91% респондентов. 90% опрошенных поддержали инициативу о фиксации МРОТ на уровне прожиточного минимума.
Предложение о повышении ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет поддерживают 85% участников опроса. 81% поддерживает предложение о наделении Конституционного суда правом проверки законопроектов на соответствие основному закону по запросу президента. Запрет на наличие иностранного гражданства для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих поддержали 68% респондентов.
66% опрошенных поддержали предложение о праве президента страны назначать силовых министров после консультаций с Совфедом. Столько же респондентов поддерживают предложение убрать из Конституции слово «подряд» применительно к срокам полномочий президента.
Предложение о приоритете российской Конституции над международными договорами поддержали 63% опрошенных, 62% поддержали расширение полномочий Совфеда, 61% поддерживает предложение передачи Госдуме права утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров.
С предложением внести ряд поправок в Конституцию президент России Владимир Путин выступил в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января.
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