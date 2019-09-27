27 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин скончался в Москве на 69-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении архитектора.



Сообщается, что перед смертью Кузьмин тяжело болел.



Кузьмин - Народный архитектор РФ, заслуженный архитектор России. С 1996 по 2012 год занимал должность Главного архитектора Москвы.



О прощании и похоронах будет сообщено дополнительно.