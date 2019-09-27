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Общество     27.09.2019 09:26

Бывший главный архитектор Москвы Кузьмин скончался на 69-м году жизни

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Теги:  смерть  Александр Кузьмин 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин скончался в Москве на 69-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении архитектора.

Сообщается, что перед смертью Кузьмин тяжело болел.

Кузьмин - Народный архитектор РФ, заслуженный архитектор России. С 1996 по 2012 год занимал должность Главного архитектора Москвы.

О прощании и похоронах будет сообщено дополнительно.


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Теги: 
смерть  Александр Кузьмин 

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