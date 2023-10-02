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Общество     10.10.2023 10:30

ChatGPT разводит людей в приложениях для знакомств - Роскачество

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Теги:  ChatGPT  сервисы знакомств  мошенничество  фишинг  цифровая безопасность  Роскачество 

10 октября — Mossovetinfo.ru — Клоринование голоса, имитация образа, дипфейки в схемах преступников — вот список возможностей, которые уже применяются в целях обмана в западных странах. Волна доходит и до России. Так, в сервисах знакомств (Likeyou, MeetMe, OkCupid, Plenty и др.) возросла роль программных алгоритмов на базе нейросетей. В частности, специалисты Avast фиксируют там рост числа поддельных аккаунтов, которые управляют GPT-боты. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в Роскачество.

Алгоритмы ведут себя настолько естественно, что некоторые пользователи даже не замечают подвоха. А бот, тем временем, активно собирает личную информацию, - отмечается в сообщении.

Среди рекомендаций Роскачество, как не стать жертвой ботовКак не стать жертвой ботов:

– быть бдительным, обращаться к надежным источникам информации и следить за развитием информационных технологий - в целом для обычного пользователя лучший способ защиты в виртуальном пространстве;

– соблюдать технику цифровой безопасности. По данным НАФИ в прошлом году, 55% пользователей из России столкнулись с неприятными ситуациями и случаями обмана на площадках онлайн-знакомств. Также напомним, что многие иностранные сервисы покинули российской рынок, в частности приложение Tinder. Однако в нашей стране есть минимум 12 аналоговых сервисов с приложениями;

"В основе сценария с ботами лежит все тот же старый классический фишинг с целью выудить из пользователей личные и в некоторых случаях платежные данные в зависимости от сервиса", - отмечает руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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Теги: 
ChatGPT  сервисы знакомств  мошенничество  фишинг  цифровая безопасность  Роскачество 

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