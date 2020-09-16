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Общество     16.09.2020 10:36

Число новых случаев коронавируса в Москве продолжает расти

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Теги:  коронавирус  статистика 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает расти, сообщает оперативный штаб.

За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 750 новых случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались в результате заболевания. Днем ранее было выявлено 730 новых случаев заражения за сутки.

Всего на 16 сентября в Москве выявлено 273 273 случая заражения. Выздоровели 232 706 человек, скончались 5015 челловек.

В целом по России с начала пандемии было выявлено 1 079 519 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 890 114 человек, скончались 18 917 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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