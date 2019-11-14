14 ноября. Mossovetinfo.ru – В «Активном гражданине» стартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников».



Проект был запущен на базе трех корпусов пилотных школ № 1502, № 1560 и № 2097. Корпуса не просто отремонтировали, а оборудовали и превратили в пространства, похожие на современные вузы, внедрив инновационную систему организации учебного процесса.



Одна из основных целей проекта - формирование навыков и умений, необходимых для будущей учебы и работы в современном городе. В «Школах старшеклассников» есть несколько направлений предпрофессионального образования. Дети посещают лекции, семинары и практикумы.

