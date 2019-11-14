14 ноября. Mossovetinfo.ru – В «Активном гражданине» стартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников».
Проект был запущен на базе трех корпусов пилотных школ № 1502, № 1560 и № 2097. Корпуса не просто отремонтировали, а оборудовали и превратили в пространства, похожие на современные вузы, внедрив инновационную систему организации учебного процесса.
Одна из основных целей проекта - формирование навыков и умений, необходимых для будущей учебы и работы в современном городе. В «Школах старшеклассников» есть несколько направлений предпрофессионального образования. Дети посещают лекции, семинары и практикумы.
09:35 Общество Еще в четырех районах прошли публичные слушания по программе реновации
08:58 Город (Москва и область) Как посмотреть историю показаний счетчиков
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
08:33 Общество Тепло и без осадков будет в Москве 14 ноября
22:19 Общество ВШЭ извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гусейновым
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»
08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году
08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»
08:05 Общество Истории о героях войны разместят в поездах метро в рамках акции «Путь к Победе»