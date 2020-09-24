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Общество     24.09.2020 10:47

Данные о новых случаях коронавируса по России на 24 сентября

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Теги:  коронавирус  статистика 

24 сентября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 6 595 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Выздоровело 6 130 человек из ранее заболевших, скончались в результате заболевания 149 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 128 836 случаев заражения коронавирусом. 929 829 человек выздоровело, 19 948 человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые за три месяца за сутки выявлено более 1000 новых случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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