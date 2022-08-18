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Общество     18.08.2022 13:58

Дату и вопросы тестирования системы ДЭГ Москвы утвердят в Общественном штабе 19 августа

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Теги:  Москва  выборы  ДЭГ  тестирование  наблюдатели  Общественный штаб 

18 августа. Mossovetinfo.ru - Даты проведения и вопрос для общегородского тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) утвердят на заседании Общественного штаба Общественной палаты Москвы (ОПМ) 19 августа. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщали в ОПМ Москвы.

Также на заседании Общественного штаба будут рассмотрены вопросы о наборе и обучении Корпуса наблюдателей Общественной палаты города Москвы и утверждении Кодекса наблюдателя Общественной палаты города Москвы на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований города Москвы в 2022 году. Штаб также планирует рассмотреть вопрос об особенностях статистики хода голосования на УИКах.

Напомним, что Мосгоризбиркомом решил провести трехдневное дистанционное электронное голосования (ДЭГ) на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве в 2022 году. ДЭГ будет осуществляться с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября 2022 года во всех 125 избирательных комиссиях муниципальных образований в которых будут проводиться муниципальные выборы.

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Теги: 
Москва  выборы  ДЭГ  тестирование  наблюдатели  Общественный штаб 

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