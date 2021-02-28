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Общество     01.03.2021 18:25

Декабрь стал самым теплым зимним месяцем в Москве

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Теги:  погода  наблюдения 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Самым теплым месяцем прошедшей календарной зимы в Москве стал декабрь, средняя температура месяца составила -4,4 градуса, сообщает портал «Метеоновости».

В январе средняя температура составила -5,8 градуса, что на 3,5 градуса выше нормы. Самых холодным месяцем прошедшей зимы стал февраля. Среднемесячная температура воздуха в -10,5 градуса оказалась на 2,8 градуса ниже нормы.

В целом зима в Москве оказалась на 6 градусов холоднее, чем зима прошлого года, средняя температура зимы составила -7,4 градуса, что на 0,7 градуса выше нормы.

Кроме того, за прошедшую зиму выпало 167,4 миллиметра осадков, что на четверть превышает результаты многолетних наблюдений. Наибольшая высота снежного покрова в Москве была зафиксирована утром 14 февраля, когда сугробы на метеостанции ВДНХ выросли до 59 сантиметров.


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Карта места

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Теги: 
погода  наблюдения 

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