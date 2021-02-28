Другие материалы
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Общество
01.03.2021, 18:25
Декабрь стал самым теплым зимним месяцем в Москве
1 марта. Mossovetinfo.ru – Самым теплым месяцем прошедшей календарной зимы в Москве стал декабрь, средняя температура месяца составила -4,4 градуса, сообщает портал «Метеоновости». В январе сред...
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Общество
01.03.2021, 14:25
Москвичи больше любят кошек, чем собак — опрос
1 марта. Mossovetinfo.ru – Домашние животные есть у 46% москвичей, при этом кошки популярнее, чем собаки, следует из данных опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование». По данным опрос...
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Общество
28.02.2021, 16:46
Алексей Навальный доставлен в колонию во Владимирской области
26 февраля. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный, осужденный к 3,5 годам колонии, этапирован в исправительную колонию во Владимирской области. Об этом сообщает газета ОНК со ссылкой на секретаря О...