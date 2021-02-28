Общество 01.03.2021, 18:25 Декабрь стал самым теплым зимним месяцем в Москве

1 марта. Mossovetinfo.ru – Самым теплым месяцем прошедшей календарной зимы в Москве стал декабрь, средняя температура месяца составила -4,4 градуса, сообщает портал «Метеоновости». В январе сред...

Общество 28.02.2021, 16:46 Алексей Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный, осужденный к 3,5 годам колонии, этапирован в исправительную колонию во Владимирской области. Об этом сообщает газета ОНК со ссылкой на секретаря О...