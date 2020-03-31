31 марта. Mossovetinfo.ru – Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, у которого выявлен коронавирус, продолжает руководить больницей находясь в изоляции в собственном кабинете, об этом Проценко сообщил на своей странице в Facebook.



По словам Проценко, несмотря на положительный тест он чувствует себя хорошо, а в его кабинете есть все необходимое для дистанционного руководства больницей и телемедицинских консультаций.



Также Проценко написал, что очень тронут беспокойством своих подписчиков.