31 марта. Mossovetinfo.ru – Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, у которого выявлен коронавирус, продолжает руководить больницей находясь в изоляции в собственном кабинете, об этом Проценко сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Проценко, несмотря на положительный тест он чувствует себя хорошо, а в его кабинете есть все необходимое для дистанционного руководства больницей и телемедицинских консультаций.
Также Проценко написал, что очень тронут беспокойством своих подписчиков.
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