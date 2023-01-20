20 января, Mossovetinfo.ru - Минюст РФ сообщил
, что дополнен реестр иностранных агентов и «20 января 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Беседина, Е.А. Гырдымова, В.В. Осечкин, А.М. Устимов, В.М. Харченко, И.Х. Яганов
, а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK»
».
Минюст РФ в своем сообщении привел следующую информацию о вновь признанных иностранных агентах:
«Д.С. Беседина
принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Д.С. Беседина высказывалась против специальной военной операции на Украине и осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.
Е.А. Гырдымова
получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине. Е.А. Гырдымова проживает за пределами Российской Федерации.
В.В. Осечкин
получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине. Кроме того, В.В. Осечкин принимал участие в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. В настоящее время В.В. Осечкин проживает за пределами Российской Федерации.
А.М. Устимов
получал поддержку от иностранных источников, осуществлял сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, распространял сообщения и материалы иностранных агентов. А.М. Устимов призывал к нарушению законодательства Российской Федерации, борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации. А.М. Устимов проживает за пределами Российской Федерации.
В.М. Харченко получал поддержку от иностранных источников, распространял сообщения и материалы иностранных агентов и негативную информации о деятельности Министерства обороны Российской Федерации. В.М. Харченко проживает за пределами Российской Федерации.
И.Х. Яганов
получал поддержку от иностранных источников и призывал к нарушению законодательства Российской Федерации, борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации. Он также выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. И.Х. Яганов проживает за пределами Российской Федерации.
Проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK»
получал поддержку от иностранных источников через активистов, осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений (в том числе среди несовершеннолетних), которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.
Проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK» получал иностранное финансирование для реализации проектов «Фонда им. Фридриха Эберта» (ФРГ)».