11 марта. Mossovetinfo.ru – Одинокие пожилые люди получат возможность регулярно посещать воспитанников детских домов. Об этом сообщает газета «Известия». Пилотный проект, который может стать частью московской программы по активному долголетию.



Эксперты считают, что пенсионерам это поможет обрести смысл жизни и ощущение, что они кому-то нужны. При этом у сирот благодаря такой практике может развиться привычка заботиться о других.



Одна из главных целей - сделать так, чтобы дети не воспринимали общение с пожилыми людьми как «обязаловку» и не начали негативно относиться к этому.