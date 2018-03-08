Другие материалы
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Общество
11.03.2018, 08:20
Детдома откроют двери для одиноких стариков
11 марта. Mossovetinfo.ru – Одинокие пожилые люди получат возможность регулярно посещать воспитанников детских домов. Об этом сообщает газета «Известия». Пилотный проект, который может стать часть...
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Общество
10.03.2018, 14:00
На митинг КПРФ в центре Москвы пришло 700 человек - МВД
10 марта. Mossovetinfo.ru – В митинге КПРФ в центре Москвы, который был согласован столичными властями, приняли участие около 700 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по городу Москве. ...
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Общество
08.03.2018, 12:26
Собчак вышла на пикет к Госдуме
8 марта, Mossovetinfo.ru – 8 марта, около полудня, Ксения Собчак провела одиночный пикет у здания Госдумы с требованием расследования домогательств к журналисткам депутата Леонида Слуцкого и слож...