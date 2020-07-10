10 июля. Mossovetinfo.ru – В отношении адвокатов по «делу Ефремова» Эльмана Пашаева и Александра Добровинского возбуждены дисциплинарные дела, сообщается на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов РФ.
Пашаев и Добровинский являются адвокатами в деле о смертельном ДТП с участием известного артиста Михаила Ефремова. Пашаев является адвокатом Ефремова, Добровинский представляет интересы потерпевших.
Сообщается, что дисциплинарные дела в отношении адвокатов возбуждены в соответствии с законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.
В Федеральной палате считают, что адвокаты используют громкое дело для саморекламы, разглашают адвокатскую тайну, позволяют себе заявления, несовместимые со статусом адвоката.
Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. 9 июня суд отправил актера под домашний арест. Позднее стало известно, что в анализах Ефремова были обнаружены наркотики.
Позднее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и выразил готовность понести наказание. Также Ефремов заявил, что готов помочь семье Захарова, если они примут его помощь. Позже адвокат Пашаев заявил, что Ефремов не признает вину.
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