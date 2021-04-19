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Общество     19.04.2021 10:56

Для работающих на митингах журналистов могут ввести QR-коды - СМИ

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Теги:  СМИ  митинги  пресса  СПЧ 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Журналисты, которые работают на митингах и пикетах, помимо бейджей и специальных жилетов должны будут носить номерной знак с QR-кодом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предложение Совета по правам человека при президенте РФ.

Сообщается, что СПЧ разработал проект по «обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ». Со 2 декабря 2020 года работающие на митингах журналисты должны носить «ясно видимый» знак, на котором указаны данные журналиста, а также расположена надпись «Пресса».

Однако в СПЧ предлагают сделать знак номерным и расположить на нем QR-код, который поможет верифицировать журналистов сотрудникам полиции и Росгвардии.

Помимо этого, в ряде регионов предлагается запустить пилотный проект по аккредитации СМИ для работы на митингах с созданием специальных реестров. Аккредитацию предлагается распространить не только на журналистов, но и на блогеров.

При этом, отсутствие аккредитации не будет означать запрета журналисту на «освещение политических акций», однако в таком случае журналист может понести ответственность за участие в несогласованном митинге.

Кроме того, СПЧ предлагает Верховному суду выпустить разъяснение, в котором будет указано, что аккредитация журналиста не будет являться иммунитетом от уголовное или административной ответственности в случае, если журналист в ходе акции допустит «агитацию, скандирование и тому подобное».

Член СПЧ Николай Сванидзе заявил, что знает о существовании данных предложений, но на совете их еще не обсуждали. В тоже время, по данным издания документ уже рассылается полпредам в регионах в качестве руководства к действию.

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Теги: 
СМИ  митинги  пресса  СПЧ 

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