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Общество     24.06.2019 17:03

Для выборов в Мосгордуму будет закуплена тысяча дополнительных КОИБов

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  КОИБ  Мосгоризбирком 

24 июня. Mossovetinfo.ru – Тысячу дополнительных Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) закупят для предстоящих выборов в Мосгордуму, сообщил на заседании Мосгоризбиркома глава МГИК Валентин Горбунов.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в свою очередь сообщил, что КОИБами во время выборов в Мосгордуму будут оснащены не менее двух тысяч избирательных участков Москвы.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего в Мосгордуму будет избрано 45 депутатов от 45 мажоритарных округов.


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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму-2019  КОИБ  Мосгоризбирком 

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