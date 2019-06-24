24 июня. Mossovetinfo.ru – Тысячу дополнительных Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) закупят для предстоящих выборов в Мосгордуму, сообщил на заседании Мосгоризбиркома глава МГИК Валентин Горбунов.
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в свою очередь сообщил, что КОИБами во время выборов в Мосгордуму будут оснащены не менее двух тысяч избирательных участков Москвы.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего в Мосгордуму будет избрано 45 депутатов от 45 мажоритарных округов.
17:03 Общество Для выборов в Мосгордуму будет закуплена тысяча дополнительных КОИБов
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