2 сентября. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Дмитрий Гудков вышел из спецприемника, где отбывал наказание в виде 36 суток административного ареста, об этом сам Гудков сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.
30 июля Гудков был арестован Тверским районным судом на 30 суток, за «повторное нарушение правил публичных мероприятий». Позднее Коптевский районный суд Москвы приговорил Гудкова еще к 10 суткам ареста, которые частично наложились на предыдущий приговор. Таким образом, в общей сложности Гудков провел под арестом 36 суток.
Гудков назвал предстоящие выборы в Мосгордуму нелегитимными и заявил, что главной задачей считает «освобождение политических заключенных».
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