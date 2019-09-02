2 сентября. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Дмитрий Гудков вышел из спецприемника, где отбывал наказание в виде 36 суток административного ареста, об этом сам Гудков сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.



30 июля Гудков был арестован Тверским районным судом на 30 суток, за «повторное нарушение правил публичных мероприятий». Позднее Коптевский районный суд Москвы приговорил Гудкова еще к 10 суткам ареста, которые частично наложились на предыдущий приговор. Таким образом, в общей сложности Гудков провел под арестом 36 суток.



Гудков назвал предстоящие выборы в Мосгордуму нелегитимными и заявил, что главной задачей считает «освобождение политических заключенных».