16 января. Mossovetinfo.ru – Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия», сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.



По словам Турчака, не существует законодательных ограничений, которые запрещали бы Медведеву совмещать пост заместителя председателя Совета Безопасности РФ и руководство политической партией.



В среду, 15 января после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию, правительство России в полном составе ушло в отставку.