16 января. Mossovetinfo.ru – Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия», сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
По словам Турчака, не существует законодательных ограничений, которые запрещали бы Медведеву совмещать пост заместителя председателя Совета Безопасности РФ и руководство политической партией.
В среду, 15 января после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию, правительство России в полном составе ушло в отставку.
11:21 Город (Москва и область) На станции МЦД-1 Кунцевская построят два подземных вестибюля
11:05 Город (Москва и область) В Москве зарегистрирован первый температурный рекорд 2020 года
10:12 Общество Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия»
09:38 Город (Москва и область) Три дома по программе реновации введено в эксплуатацию в декабре 2019 года
09:31 Происшествия Сбой в движении электричек произошел утром 16 января на Казанском направлении МЖД
12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек
17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира
13:46 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году
08:37 Город (Москва и область) Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января
13:02 В России В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов