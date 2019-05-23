23 мая. Mossovetinfo.ru – Около 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, 23 мая, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По прогнозам синоптиков, в связи с грозовыми дождями к вечеру в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков.



Вильфанд отметил, что май 2019 года с одной стороны теплый – средняя температура превышает норму на 2,5 градуса, и в то же время дождливым. Это привело к тому, что почва пропитана водой и можно не опасаться засухи.