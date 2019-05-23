23 мая. Mossovetinfo.ru – Около 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, 23 мая, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По прогнозам синоптиков, в связи с грозовыми дождями к вечеру в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков.
Вильфанд отметил, что май 2019 года с одной стороны теплый – средняя температура превышает норму на 2,5 градуса, и в то же время дождливым. Это привело к тому, что почва пропитана водой и можно не опасаться засухи.
14:59 Общество До 15% месячной нормы осадков ожидается в Москве 23 мая
14:01 Город (Москва и область) С начала года власти Москвы согласовали проекты 14 домов по реновации
13:18 Город (Москва и область) Число рабочих мест в ТиНАО за 7 лет выросло в 2,5 раза - Собянин
12:35 Город (Москва и область) В Москве подготовят 10 зон отдыха с купанием
12:24 Город (Москва и область) Дом по программе реновации построят в районе Можайский в 2020 году
09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги
08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона
10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая