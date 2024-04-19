До 16 лет предлагается снизить возраст вступления в партию - Госдума

26 апреля — Mossovetinfo.ru — 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Государственную думу будет внесен проект о снижении до 16 лет минимального возраста вступления в партию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов .



«Сегодня много говорится о демографии – что, безусловно, сверхприоритетно. И все же стоит параллельно повышать общую культуру уважительного отношения граждан страны разных поколений к законодательству, к неукоснительности соблюдения норм и правил современного общества. А если и сама молодежь, умная и грамотная, выражает готовность к конструктивной политической деятельности – зачем ее ограничивать искусственными возрастными рамками? В члены партии – с 16 лет! Такой законопроект сегодня вносим в Госдуму», – написал Нилов.