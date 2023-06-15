16 июня — Mossovetinfo.ru — Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборно...

16 июня — Mossovetinfo.ru — Сергей Митрохин в пятницу заявил об отказе от выдвижения его кандидатуры на участие в выб...