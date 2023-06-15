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Общество     17.06.2023 09:54

До 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского, останется в храме Христа Спасителя Икона «Троица» Андрея Рублева

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Теги:  Икона Святой Троицы  Храм Христа Спасителя  4 июня - 18 июля  поклонение  Патриарх  богослужение 

16 июня — Mossovetinfo.ru — Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.

Ранее Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, передали из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ) 4 июня для пребывания на две недели - до 18 июня.

РПЦ сообщила, что допуск верующих в храм Христа Спасителя для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 19:00.

Также на сайте Храма Христа Спасителя сообщено:

4 июня 2023 года, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

По прибытии в храм Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился иконе Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, которая к дню праздника была принесена в Храм Христа Спасителя и установлена в центре храма для поклонения верующих.

Учитывая многочисленные просьбы православных верующих и обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Президентом РФ В.В. Путиным было принято решение о возвращении Русской Православной Церкви иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым в XV веке. Члены Священного Синода выразили Президенту России благодарность за принятое решение, которое было поддержано также Министерством культуры Российской Федерации.

Также 4 июня, в Святейший Патриарх Кирилл в завершении Литургии в Храме Христа Спасителя у принесенной иконы Святой Троицы преподобного Андрея Рублева сказал: «Сегодня, дорогие мои братья и сестры, мы имели возможность молиться перед образом Святой Троицы, написанным преподобным Андреем Рублевым, — великой святыней земли нашей. По указанию Президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ передан в наш храм для того, чтобы он находился здесь определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться. Помолиться о единстве народа нашего, о единстве Церкви и о укреплении веры православной среди нас. Господь, явившийся миру как Троица, да укрепляет единство народа нашего и Церкви нашей, чтобы все мы могли быть способными достойно служить Ему и делом, и словом, и мыслями своими. Аминь».

Фото: сайт Храма Христа Спасителя


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Теги: 
Икона Святой Троицы  Храм Христа Спасителя  4 июня - 18 июля  поклонение  Патриарх  богослужение 

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