23 октября. Mossovetinfo.ru – До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве течение среды и четверга, сообщает Росгидромет.



По прогнозам синоптиков, в среду, 24 октября, в Москве выпадет около 5 миллиметров осадков, в четверг, 25 октября – до 7 миллиметров. При этом, месячная норма осадков для октября в Москве составляет 59 миллиметров.



Температура воздуха в дневное время в ближайшие дни будет держаться на уровне 6-8 градусов тепла, в ночное время температура будет снижаться.