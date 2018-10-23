23 октября. Mossovetinfo.ru – До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве течение среды и четверга, сообщает Росгидромет.
По прогнозам синоптиков, в среду, 24 октября, в Москве выпадет около 5 миллиметров осадков, в четверг, 25 октября – до 7 миллиметров. При этом, месячная норма осадков для октября в Москве составляет 59 миллиметров.
Температура воздуха в дневное время в ближайшие дни будет держаться на уровне 6-8 градусов тепла, в ночное время температура будет снижаться.
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