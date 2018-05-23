23 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 23 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице составит +22…+24°, по области +20…+25°.



Атмосферное давление - 753 миллиметра ртутного столба.

